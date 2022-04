DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TEMPOLIMIT - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) weist die immer lauter werden Forderungen nach einem Tempolimit auf Autobahnen wegen des Ukraine-Krieges deutlich zurück. "Die Koalition hat sich gegen ein Tempolimit entschieden. Und diese Entscheidung steht weiterhin", sagte Wissing der Bild. Zugleich betonte Wissing, Mobilität müsse bezahlbar bleiben. Die Koalition habe sich auf ein "umfassendes Paket verständigt". Dieses Programm werde jetzt gemeinsam umgesetzt. Am Wochenende hatten mehrere Politiker von Grünen und SPD ein Tempolimit unter anderem auf Autobahnen gefordert. (Bild)

LNG - Bis zu 40 Prozent der bisherigen russischen Erdgaslieferungen an Deutschland dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) zufolge ab 2023 durch Flüssiggas-Anlandungen in Wilhelmshaven ersetzt werden. Niedersachsen werde die nötigen Infrastrukturen für das Anlanden von Flüssiggas sehr zügig ausbauen, sagte Weil im Welt-Interview. Das Gas soll bis zur Fertigstellung eines regulären LNG-Terminals von schwimmenden Anlegern auf hoher See mithilfe einer Pipeline ins deutsche Gasnetz gepumpt werden. Weil kündigte Gespräche mit jenen Rohstoffunternehmen an, die in Niedersachsen Erdöl und Erdgas fördern. Es werde aktuell "zu prüfen sein, ob man dort intensiver und mehr fördern kann, als es bisher geplant war." Auch ein Gasfeld in der Nordsee, das je zur Hälfte auf niedersächsischem und niederländischem Gebiet liegt, werde vermutlich angebohrt werden. (Welt)

PRODUKTION - Die IG Metall warnt vor massiven Folgen der Ukraine-Krise auf die Südwestwirtschaft und fordert weitere Entlastungen von der Bundesregierung. "Wenn die Gaslieferungen stoppen, muss man davon ausgehen, dass nahezu überall die Industrieproduktion in Deutschland stoppt - und kein Mensch weiß, wie lang das sein wird", sagte der baden-württembergische Bezirksleiter Roman Zitzelsberger. Dafür werde dann dringend das Instrument Kurzarbeit null gebraucht. "Da geht es aber auch um viel mehr als nur Kurzarbeit, weil wir dann relativ schnell in einer existenzbedrohenden Krise für viele Unternehmen und Arbeitnehmer sind", betonte Zitzelsberger (Stuttgarter Zeitung).

CO2-KOSTEN - Das von der Bundesregierung vereinbarte Stufenmodell zur Aufteilung der CO2-Kosten auf Mieter und Vermieter stößt beim Eigentümerverband Haus & Grund auf Ablehnung und scharfe Kritik. "Der Vermieter muss jetzt auch fürs Warmduschen der Mieter bezahlen. Das ist keine Motivation zu sanieren", sagte Verbandspräsident Kai Warnecke. Er warnte davor, dass sich die Lage für Millionen Mieter künftig verschlechtern werde. "Die Vermieter werden jetzt noch mehr prüfen, ob sich eine Vermietung lohnt - oder ein Verkauf der Immobilie besser ist. Im Zweifel schlagen dann die Spekulanten zu, die überhaupt kein Interesse an Mietern und Sanierungen haben." (Bild)

HEIZKOSTEN - Der Deutsche Mieterbund fordert eine schnellere Entlastung der Mieter bei den Heizkosten als von Wirtschafts-, Justiz- und Bauministerium beschlossen. "Wir können nicht verstehen, dass das Stufenmodell erst am 1. Januar nächsten Jahres in Kraft treten soll", sagte Mieterbundpräsident Lukas Siebenkotten dem Tagesspiegel. Die neue Regelung müsse bereits ab Mitte des Jahres gelten. Der CO2-Preis sei im Bereich des vermieteten Wohnraums bisher ein "völliger Rohrkrepierer", kritisierte Siebenkotten. "Das muss sofort und nicht erst nächstes Jahr geändert werden, zumal die Mieter in diesem Jahr bereits mit deutlich höheren Heizkosten rechnen müssen". (Tagesspiegel)

ENTLASTUNGEN - CDU-Chef Friedrich Merz hat sich vor dem Hintergrund des drastischen Preisanstiegs dafür ausgesprochen, Geringverdiener weiter zu entlasten. "Wir brauchen (...) gezielte Entlastungen der unteren Einkommen und Transferleistungen etwa für Wohngeldbezieher", sagte Merz der Westfalenpost. Die Zahlungen sollten jedoch zeitlich begrenzt erfolgen, "denn die Handlungsspielräume der öffentlichen Kassen sind begrenzt". Der Oppositionsführer im Bundestag warnte vor gravierenden sozialen Verwerfungen infolge steigender Preise (Westfalenpost).

EZB - Axel Weber, der scheidende Verwaltungsratschef der Schweizer Großbank UBS und Ex-Präsident der Bundesbank, fordert angesichts der hohen Inflationsrate eine "raschere Verschärfung" des EZB-Kurses. Die Notenbank habe sich mit ihrer zögerlichen Haltung im Kampf gegen die Inflation "selbst in eine schwierige Situation" manövriert, kritisiert Weber im Handelsblatt-Interview: "Einige frühe präventive Schritte bereits im vergangenen Jahr hätten vielleicht weitreichendere Eingriffe verhindert, die jetzt notwendig werden könnten." Weber fürchtet, dass die Teuerung weiter in Richtung acht Prozent anzieht. (Handelsblatt)

CHINA - Peking hat seine Gesetze zur Wahrung des Geschäftsgeheimnisses überarbeitet, um zu verhindern, dass rund 270 chinesische Konzerne von den US-Börsen genommen werden - ein Zugeständnis an Washington. Die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde erklärte, sie werde die Geheimhaltungsvorschriften ändern, die die in Übersee notierten Konzerne daran hinderten, ausländischen Aufsichtsbehörden sensible Finanzinformationen zur Verfügung zu stellen. Die Aufsichtsbehörde erklärte, die bestehenden Regeln, die zuletzt 2009 aktualisiert wurden, seien veraltet. Peking will verhindern, dass chinesische Konzerne in New York im Jahr 2024 von der Börse genommen werden. Die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde erklärte letzten Monat, dass Chinas größte Unternehmen, darunter Baidu und Yum China, drei Jahre Zeit hätten, um detaillierte Prüfungsunterlagen vorzulegen, was einen Ausverkauf ihrer Aktien zur Folge hatte. (Financial Times)

