Wichtige Punkte Apple hat bei der 94. Verleihung der Academy Awards den Preis für den besten Film gewonnen. Netflix zog den Kürzeren, obwohl es doppelt so viele Beiträge in der Kategorie hatte. Eine Oscar-Trophäe ist wichtig, aber sie ist kein Faktor für Streaming-Dienste, die lieber eine Hit-Show als einen Hit-Film in den Händen halten. Da alle bis auf einen der 10 Nominierten in der Kategorie weniger als 40 Mio. US-Dollar an US-Ticketverkäufen erzielt haben, könnte der wahre Verlierer hier die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...