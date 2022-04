Haben wir gerade eine Aktienrallye hinter uns, die niemand kommen sah? Möglich. Der DAX kletterte seit dem 7. März von 12.834 Punkten bis auf 14.400 Zähler, was ein solides Plus ist. Oder eine Erholung. Oder was auch immer. Erste US-Kommentatoren sprechen daher von einer Rallye, die niemand so richtig gesehen hat. Der Krieg in der Ukraine, der Konflikt mit Russland, die hohen Energiepreise, Inflation und steigende Zinsen sind ein Marktumfeld, das für Investoren nicht gerade einladend ist. Trotzdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...