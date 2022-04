DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In China bleiben die Börsen wegen des Quingming-Fests geschlossen.

DIENSTAG: In China und Hongkong bleiben die Börsen wegen des Quingming-Fests geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, sieht inzwischen eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte im Mai. "Wenn es bis zur nächsten Sitzung nicht zu einer negativen Überraschung kommt, spricht mehr für 50", sagte Daly in einem Interview mit der Financial Times. "Ich bin zuversichtlicher, dass diese frühzeitigen Anpassungen angemessen wären." Dalys Äußerungen folgen auf einen Arbeitsmarktbericht, der zeigt, dass die USA im März 431.000 neue Arbeitsplätze geschaffen haben und die Arbeitslosenquote auf einen Tiefststand seit fast einem halben Jahrhundert gefallen ist. Ökonomen sind der Meinung, dass die Verbraucherpreisdaten für März am 12. April entscheidend für die Entscheidung der Fed sein könnten, ob sie einen Zinsschritt von 50 Basispunkten vornehmen wird. Außerdem wird die Fed wahrscheinlich im Mai mit der Verringerung ihrer Bilanz beginnen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Auftragseingang Industrie Februar PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.544,50 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.868,00 +0,0% Nikkei-225 27.684,48 +0,1% Hang-Seng-Index 22.396,35 +1,6% Kospi 2.752,20 +0,5% Shanghai-Composite FEIERTAG S&P/ASX 200 7.529,50 +0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Marktteilnehmer verweisen auf die leicht positiven US-Vorgaben. Doch schürt die Verlängerung des Lockdowns in Schanghai weiter Sorgen um mögliche konjunkturelle Auswirkungen. Gleichzeitig verzeichnete China zuletzt auch die höchste Zahl an Neuinfektionen seit zwei Jahren. Die Börse in Schanghai kann hierauf jedoch nicht reagieren, denn aufgrund von Feiertagen findet am Montag und Dienstag dort kein Handel statt. Dagegen geht es für den Hang-Seng-Index in Hongkong um 1,2 Prozent nach oben. Hier treibt die Nachricht an, dass Peking im Streit um die Bilanzierung offenbar zum Einlenken bereit ist und damit der drohende Verlust der US-Börsennotierung abgewendet werden kann. Die zuständigen chinesischen Behörden wollten den US-Regulierungsbehörden vollen Zugang zu geprüften Bilanzen gewähren, meldete Bloomberg. Händler verweisen auch auf die anhaltende Aussetzung von insgesamt 32 Aktien, die am Freitag von der Hong Kong Exchanges & Clearing beschlossen wurde, nachdem die Unternehmen ihre Jahresergebnisse nicht fristgerecht bis Ende März vorgelegt haben. Die Unsicherheiten um die Entwicklungen im Ukraine-Krieg sorgen ebenfalls für Zurückhaltung, heißt es. Die russische Armee hat sich zwar aus einigen Regionen zurückgezogen, doch haben sich die Kämpfe dagegen in anderen Landesteilen verstärkt. Die Aussichten auf eine Lösung am Verhandlungstisch scheinen weiterhin gering.

US-NACHBÖRSE

Der nachbörsliche Handel zum Wochenausklang verlief in ruhigen Bahnen. Die ADR's der beiden chinesischen Unternehmen Alibaba und Bilibili bauten ihre deutlichen Gewinne aus dem regulären Handel noch leicht aus. Hintergrund war die Nachricht, dass Peking im Streit um die Bilanzierung offenbar zum Einlenken bereit ist und damit der drohende Verlust der US-Börsennotierung abgewendet werden kann. Die zuständigen chinesischen Behörden wollten den US-Regulierungsbehörden vollen Zugang zu den geprüften Bilanzen gewähren, meldete Bloomberg am Freitag. Für die Aktien von Alibaba ging es um 0,9 Prozent aufwärts, Bilibili erhöhten sich um 0,7 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.818,27 +0,4% 139,92 -4,2% S&P-500 4.545,85 +0,3% 15,44 -4,6% Nasdaq-Comp. 14.261,50 +0,3% 40,98 -8,8% Nasdaq-100 14.861,21 +0,2% 22,72 -8,9% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,00 Mrd 1,18 Mrd Gewinner 2.157 1.348 Verlierer 1.161 2.042 Unverändert 133 117

Etwas fester - Neue Daten vom Arbeitsmarkt haben die gute Beschäftigungslage in den USA bestätigt. Allerdings untermauerten die Daten damit auch die Erwartung, dass die US-Notenbank an ihrem geldpolitischen Kurs aggressiver Zinserhöhungen festhalten wird. Im Hintergrund schwelten derweil weiter der Ukraine-Krieg und seine möglichen Folgen für die Weltwirtschaft. Ein geplanter Aktiensplit ließ die Gamestop-Aktie zunächst steil nach oben laufen, doch gab die Aktie alle Gewinne wieder ab und schloss 0,9 Prozent im Minus. Der Videospielehändler hat mitgeteilt, dass er sich auf der Hauptversammlung die Zustimmung seiner Aktionäre dazu holen wolle. Zuletzt hatte das Unternehmen 2007 einen Aktiensplit vorgenommen, damals im Verhältnis 1:2. Mit deutlichen Kursgewinnen reagierten die ADR chinesischer Unternehmen auf die Nachricht, dass Peking im Streit um die Bilanzierung offenbar zum Einlenken bereit ist und damit der drohende Verlust der US-Börsennotierung abgewendet werden kann. Die zuständigen chinesischen Behörden wollten den US-Regulierungsbehörden vollen Zugang zu den geprüften Bilanzen gewähren, meldete Bloomberg. Für Alibaba, Bilibili, Didi und Pinduoduo ging es zwischen 1,3 und 12,8 Prozent aufwärts.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,45 +11,4 2,34 172,2 5 Jahre 2,56 +9,9 2,46 129,9 7 Jahre 2,49 +6,0 2,43 105,3 10 Jahre 2,38 +4,4 2,34 87,1 30 Jahre 2,43 -2,5 2,45 52,5

Staatsanleihen wurden nach dem starken Arbeitsmarktbericht verkauft, vor allem kurzen Ende. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Dabei kam es zu einer deutlichen Inversion der Zinsstrukturkurve: Zweijährige Titel rentierten 5 Basispunkte höher als zehnjährige. Dieses Phänomen gilt als Vorbote einer Rezession, wenn auch mit einer Vorlaufzeit von etwa einem Jahr.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:31 % YTD EUR/USD 1,1048 +0,1% 1,1040 1,1049 -2,8% EUR/JPY 135,51 +0,2% 135,30 135,44 +3,5% EUR/GBP 0,8420 -0,0% 0,8422 0,8421 +0,2% GBP/USD 1,3123 +0,1% 1,3108 1,3117 -3,0% USD/JPY 122,66 +0,1% 122,56 122,62 +6,6% USD/KRW 1.219,78 0% 1.219,78 1.216,29 +2,6% USD/CNY 6,3631 0% 6,3631 6,3555 +0,1% USD/CNH 6,3709 +0,1% 6,3674 6,3598 +0,3% USD/HKD 7,8361 +0,0% 7,8348 7,8343 +0,5% AUD/USD 0,7514 +0,3% 0,7491 0,7484 +3,5% NZD/USD 0,6936 +0,3% 0,6919 0,6916 +1,6% Bitcoin BTC/USD 46.201,02 -1,2% 46.781,79 44.922,98 -0,1%

Der Dollar reagierte kaum auf die Arbeitsmarktdaten, blieb aber vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine als sicherer Hafen gefragt; der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent. Unterstützung dürfte die US-Devise auch von den Arbeitsmarktdaten erhalten haben, da diese die am Markt vorherrschende Meinung untermauerten, dass die US-Notenbank auf ihren Sitzungen im Mai und Juni Zinserhöhungen um jeweils 50 Basispunkte beschließen werde.

Der Euro zeigte sich derweil wenig beeindruckt von den Inflationsdaten aus der Eurozone. Die Verbraucherpreise stiegen im März zwar stärker als von Ökonomen prognostiziert, was den Markt aber nach an den vorigen Tagen veröffentlichten Verbraucherpreisdaten aus einzelnen Ländern, etwa Deutschland und Spanien, nicht mehr wirklich überraschte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 99,31 99,27 +0,0% 0,04 +34,3%

Die Ölpreise stabilisierten sich. Die Entscheidung von US-Präsident Joe Biden, Teile der US-Ölreserven freizugeben, dürfte nach Ansicht von Beobachtern kurzfristig die Preise deckeln. Wegen des andauernden Kriegs in der Ukraine dürfte die Maßnahme jedoch nur vorübergehend Wirkung zeigen. Im Blick stand am Ölmarkt ferner eine kurzfristig anberaumte Konferenz der Internationalen Energieagentur, bei der die Freigabe von Reserven beschlossen wurde. Allerdings wurden keine Mengen und Termine genannt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.920,13 1.925,30 -0,3% -5,17 +5,0% Silber (Spot) 24,73 24,64 +0,4% +0,09 +6,1% Platin (Spot) 991,08 986,95 +0,4% +4,13 +2,1% Kupfer-Future 4,69 4,69 +0,1% +0,01 +5,4%

Der Goldpreis gab etwas nach, verblieb aber in seiner Sopanne zwischen 1.920 und 1.960 Dollar je Unze.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

UKRAINE-KRIEG

