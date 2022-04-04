Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 04.04.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 664 internationalen Medien
Breaking News: Internationaler Forschungsdurchbruch gelungen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2H7MR ISIN: AU000000DHG9 Ticker-Symbol: 3DH 
Frankfurt
04.04.22
08:04 Uhr
2,640 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Internet
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
DOMAIN HOLDINGS AUSTRALIA LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DOMAIN HOLDINGS AUSTRALIA LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,6602,74009:47
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DOMAIN HOLDINGS AUSTRALIA
DOMAIN HOLDINGS AUSTRALIA LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DOMAIN HOLDINGS AUSTRALIA LIMITED2,6400,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.