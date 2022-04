The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.04.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.04.2022



ISIN Name

DE000A3MQDB5 MEDIQON GROUP AG BZR

US045167ET64 ASIAN DEV.BK 20/22 MTN

FR0013260841 LVMH 17/22 MTN

GB00BDFSG347 NORTH POLAR. 18-22 ZO MTN

XS1599406839 COLFAX 17/25 REGS

GB00BG35H915 GLO CAPITAL 18/23

MEDIQON GROUP AG BZR-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de