"Der Krieg in der Ukraine befeuert die Nachfrage nach Schutz vor Hackern. Investitionen in Anbieter von Cybersecurity und Cloud-Diensten können mit guten Renditen rechnen."Im letzten Jahr hat die Zahl der Cyberattacken in der Schweiz um 65 Prozent zugenommen. Jedes Jahr verursachen die Hackerangriffe weltweit Schäden in der Höhe von sechs Billionen US-Dollar. Der Krieg in der Ukraine befeuert die Nachfrage nach Schutz vor Hackern. Investitionen in Anbieter von Cybersecurity und Cloud-Diensten können mit guten Renditen rechnen. von Frank Schwarz *

