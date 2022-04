Ich habe einmal nachgerechnet: Zwischen Januar und März habe ich 561,28 Euro Dividende erhalten. Ist das viel, ist das wenig? Was ich dir sagen kann: Es ist jedenfalls der Nettobetrag. Denn unterm Strich habe ich einmal nachgerechnet, welche Mittelzuflüsse ich effektiv erhalten habe. 561,28 Euro Dividende für den Monat Januar bis März sind in Ordnung. Es gibt mir die Möglichkeit, das Geld zu nehmen und erneut zu reinvestieren. Reinvestitionen in ein wachsendes passives Einkommen sind ein Teil meines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...