In 2 Sätzen Die 30 Komponenten des Dow Jones Industrial Average haben den Aktionären in der Vergangenheit viel Geld erwirtschaftet. Die folgenden drei Dow-Aktien zeichnen sich durch ihre außergewöhnlichen Wachstumsaussichten aus. In zwei Monaten feiert der Dow Jones Industrial Average seinen 126. Geburtstag. Seit seiner Gründung im Mai 1896 hat sich der Index von einem von zwölf Industriewerten dominierten Index zu einem Index entwickelt, der heute 30 äußerst erfolgreiche und vielfältige international ...

Den vollständigen Artikel lesen ...