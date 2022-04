Erwünschte Schwankungen: TwinWin auf den EuroStoxx50

TwinWin-Zertifikate werden im Gegensatz zu jenen Zertifikaten, die auch bei einem stagnierenden Aktienkurs oder Indexstand positive Renditen ermöglichen, vor allem von jenen Anlegern eingesetzt, die eine stärkere Kursschwankung für den ausgewählten Basiswert erwarten. Bei einer positiven Kursentwicklung des Basiswertes werden Investoren auf jeden Fall Gewinne erzielen. Damit auch ein nachgebender Preis des Basiswertes zu einer positiven Rendite führt, darf der Basiswert innerhalb eines vordefinierten Zeitraumes ein vorgegebenes Niveau nicht unterschreiten.

Beim aktuell zur Zeichnung angebotenen BNP-TwinWin-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index (ISIN: EU0009658145) spielt die Differenz zwischen dem am Laufzeitbeginn ermittelten Basispreis und dem am Laufzeitende festgestellten Indexstand eine Rolle bei der Ermittlung des Anlageergebnisses - sofern der Index innerhalb des Beobachtungszeitraumes die Barriere nicht berührt oder unterschreitet.

Lukrative Indexbewegungen

Der am EuroStoxx50-Schlusskurs vom 27.4.22 wird als Startkurs für das TwinWin-Zertifikat fixiert. Die Barriere wird sich bei 42 Prozent des Startkurses befinden, der Cap bei 137 Prozent. Wird der Startkurs beispielsweise bei 3.900 Indexpunkten ermittelt, dann wird die Barriere in der weiten Entfernung von bei 1.638 Punkten liegen.

Verbleibt der EuroStoxx50 während des gesamten Beobachtungszeitraumes (27.4.22 bis 27.10.27), oberhalb der Barriere, dann werden sich die Kursänderungen des Index innerhalb einer Spanne von minus 58 bis plus 37 Prozent für Anleger in Gewinne umgewandelt. Auf der Oberseite begrenzt der Cap bei 137 Prozent das maximale Gewinnpotenzial auf 37 Prozent. Bei einem nachgebenden Indexstand ermöglicht das Zertifikat eine nahezu 58-prozentige Renditechance, da das Zertifikat - sofern der Index die Barriere während des Beobachtungszeitraumes niemals unterschreitet - mit dem Nennwert von 100 Prozent plus der negativen Indexentwicklung zurückbezahlt wird. Bei einem 50-prozentigen Rückgang wird die Rückzahlung mit 150 Prozent stattfinden, usw.

Unterschreitet der Index während des Beobachtungszeitraumes die Barriere, dann wird das Zertifikat mit der tatsächlichen Indexentwicklung zwischen dem 27.4.22 und dem 27.10.271 zurückbezahlt, wobei der Cap bei 139 Euro auch in diesem Fall das Gewinnpotenzial auf der Oberseite limitieren wird.

Das BNP-TwinWin-Zertifikat auf den EuroStoxx50-Index, fällig am 3.11.27, ISIN: DE000PF99NH2, kann noch bis 27.4.22 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 102,50 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit diesem TwinWin-Zertifikat können Anleger in den nächsten 5,5 Jahren sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Notierungen des EuroStoxx50-Index positive Rendite erzielen.

Quelle: zertifikatereport.de