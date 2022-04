Tesla hat in den ersten drei Monaten des Jahres mit 310.048 so viele Elektroautos ausgeliefert wie in noch keinem Quartal zuvor. Die Produktion sank gegenüber dem vierten Quartal 2021 minimal auf 305.407 Fahrzeuge. Doch das zweite Quartal beginnt mit Schwierigkeiten. Schauen wir zunächst auf die Zahlen des ersten Quartals: Von den 310.048 Auslieferungen entfielen 295.324 Einheiten auf das Model 3 ...

