Der DAX-Wochenstart erfolgt gerade nahe der Freitagshochs. Die 14.500 sind damit erst einmal das Signal am Morgen, wobei wir auch ein GAP haben. Steht damit die kleine Range vor einem neuem Ausbruchsversuch oder rutschen wir direkt in die Spanne vom Freitag wieder rein? In der Vorbörse analysiere ich den Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...