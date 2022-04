Der Konflikt Russlands mit der Ukraine sorgte für hohe Handelsvolumina an der Wiener Börse im 1. Quartal. Der heimische Börsenplatz verzeichnete im Startquartal 2022 einen Aktienumsatz in der Höhe von 24,52 Mrd. Euro, das ist ein Fünftel mehr als im Vorjahreszeitraum (Q1 2021: 20,49 Mrd. Euro). Die umsatzstärksten österreichischen Aktien waren im 1. Quartal Erste Group (4,60 Mrd. Euro), OMV (3,49 Mrd. Euro), Raiffeisen Bank International (2,64 Mrd. Euro), Verbund (1,82 Mrd. Euro) und voestalpine (1,54 Mrd. Euro). Die Marktkapitalisierung an der Wiener Börse notierter Unternehmen geht per 31. März 2022 mit 125,06 Mrd. Euro auf ein Level wie zuletzt im Frühjahr 2021 zurück. Seit Berechnungsstart im Jahr 1991 zeigt der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...