Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: #02 | Dr. Christian Klein: Grünes Geld rettet die Welt Wir sprechen mit einem der Top-Experten im deutschsprachigen Raum für "Sustainable Finance" oder "Nachhaltige Finanzwirtschaft": Christian Klein - Professor an der Universität Kassel. Er erklärt, wie wir mit grünem Geld die Welt retten, was die EU-Taxonomie-Verordnung zu einem Meisterstück macht, und warum dieses durch die diskutierte Aufnahme von Gas und Atomstrom an Glanz verliert. Linkedin: https://www.linkedin.com/company/vbv-gruppe/YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCTkamBS--gfyIPEPqbtR0dgWebseite: https://www.vbv.at Vor-Denken | Nachhaltige Ansätze für Morgen (00:40:13), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...