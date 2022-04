Vor mittlerweile fünf Jahren hat die Österreichische Post den Online-Marktplatz shöpping ins Leben gerufen. Heute zählt der Online-Marktplatz 2.000 Händler*innen und über drei Millionen Produkte. "In Österreich kommen 70 bis 80 Prozent aller E-Commerce-Pakete aus dem Ausland, damit stehen wir in Europa an der Spitze. Andere Länder zeigen, dass der nationale Handel sehr wohl konkurrenzfähig ist und selbst zu einem starken Player werden kann. Diesen Trend haben wir bereits vor fünf Jahren erkannt und daher erfolgreich einen rot-weiß-roten Online-Marktplatz für heimische Händler*innen gegründet", so Robert Hadzetovic, Geschäftsführer, shöpping. Für 2022 hat sich shöpping einen ...

