Von Freitag, 8. bis Samstag, 9. April 2022, findet in Eschen der Gruppenführerkurs für Feuerwehrleute statt, welcher vom Kurskommandanten Peter Ospelt aus Vaduz geleitet wird.Den Teilnehmern aus den Betriebs- und Gemeindefeuerwehren des Landes werden an diesem Kurs die Verantwortung eines Gruppenführers und dessen Aufgaben näher gebracht. Neben dem Führen einer Gruppe im Einsatz gemäss Auftrag werden den Teilnehmern auch methodische Kompetenzen als Ausbildner vermittelt. Sie lernen zum Beispiel wie man kleine Übungen vorbereitet und mit einer Gruppe durchführt.Zu dem Kurs gehören theoretische und praktische Lektionen, welche in Feuerwehrdepot und verteilt über das Gemeindegebiet in Eschen stattfinden.