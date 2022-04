Berlin (ots) -Das neue Digital Currencies Playbook 2022 zeigt auch, dass die Nutzung von Krypto-Apps stärker anstieg als die von Trading-Apps.Die Mobile Marketing Analytics Plattform Adjust (http://www.adjust.com) und der App Intelligence Anbieter Apptopia (https://apptopia.com/) präsentieren ihren gemeinsamen Report Fintech Deep Dive: Digital Currencies 2022 Playbook. Der Bericht liefert einen Überblick über die wichtigsten Faktoren für die Nutzung von Kryptowährungs-Apps im Jahr 2021. Der Report zeigt, dass das globale Wachstum von Krypto-Apps im vierten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 902 % in die Höhe geschnellt ist. Regional beeindrucken insbesondere die Wachstumsraten in den USA (645 %), APAC (475 %), EMEA (284 %) und LATAM (182 %)."Mit einem derart exponentiellen Wachstum und einer außergewöhnlich aktiven Nutzerbasis mit Potenzial für hohen Lifetime Value sind Mobile Krypto-Apps für viele inzwischen ein wichtiger Zugang zur Kryptowirtschaft geworden", sagt Simon Dussart, CEO von Adjust. "Der Wettbewerb um die Nutzer wird immer härter, darum müssen Krypto- und Fintech-Apps ihre Bemühungen zur Nutzergewinnung maximieren, ihre Werbeausgaben optimieren und jede Phase der User Journey genau messen."Das Digital Currencies Playbook von Adjust und Apptopia zeigt auf, wie sich Krypto-Börsen-Apps entwickelt haben und welche Trends es bei der Nutzeraktivität von Krypto-Apps im Vergleich zu Trading-Apps gibt. Zusätzlich liefert es auch praxisrelevante Erkenntnisse darüber, wie Krypto-Apps neue Nutzer mit hohem Lifetime Value gewinnen und halten können.Die wichtigsten Erkenntnisse im Überblick:- Krypto-Apps verzeichneten im Jahr 2021 weltweit ein massives Nutzerwachstum. Die Installationen stiegen im Jahresvergleich um mehr als 400 % an. Der deutlichste Zuwachs fand dabei im 4. Quartal 2021 statt. Hier stiegen Installationen um 106 % gegenüber dem Vorjahr, nachdem die Download-Zahlen von Q2 auf Q3 um 49 % gefallen waren.- Krypto-Apps schlagen Trading-Apps bei der Nutzerbindung. Apps dieser Kategorie übertrafen Trading-Apps bei Metriken zur Nutzerbindung wie Dauer der Session, Sessions pro Nutzer und Tag, Bindungsraten und "Stickiness" - also wie lange die Nutzer der App treu bleiben. Das deutet auf eine engagierte und bindungsstarke Nutzerbasis für Krypto-Apps hin.- Metriken zum Nutzerverhalten in Krypto-Apps korrelieren mit der Entwicklung des Kryptomarktes. Neue Markthöchststände korrelieren mit Zuwachs bei Installationszahlen und Sessions. Die Sessions stiegen von 2019 bis 2020 um 63,4 % (parallel zum Wachstum der Installationen). 2021 konnte erneut ein Wachstum der Sessions um 567,4 % verzeichnet werden."Im Vergleich zu anderen Regionen verzeichnete die EMEA-Region 2021 den höchsten Jahreszuwachs (https://www.adjust.com/blog/crypto-mobile-in-2022-series-part-4-sessions-installs/) sowohl bei den Installationen (572 %) als auch bei den Sitzungen (mehr als 1000 %)", kommentiert Federico Hernandez, Head of Sales DACH & Nordics bei Adjust. "Allein auf das vierte Quartal bezogen, war das Wachstum in EMEA jedoch insgesamt geringer als beispielsweise in den USA. Dies zeigt, dass es für Marketer noch viel Potenzial gibt, ihre Strategien zur Nutzerakquise zu optimieren und das Engagement der Nutzer über die Höhen und Tiefen des Marktes und die Wellen des Nutzerinteresses hinweg zu stärken."Top Krypto-Apps in 2021Daten von Apptopia zeigen, dass Binance die am häufigsten heruntergeladene Krypto-App im Jahr 2021 war. Die App verbesserte sich damit deutlich von ihrem dritten Platz im Jahr 2020. Etwa 20 % der Binance-Downloads im Jahr 2021 kamen aus der Türkei und etwa 9 % aus den USA. Am zweithäufigsten heruntergeladen wurde die App von Crypto.com. Coinbase, 2020 noch die am häufigsten heruntergeladene Krypto-App, belegte im Jahr 2021 den dritten Platz. Auf den Plätzen vier und fünf der meistgeladenen Apps landeten Trust und MetaMask."Unsere Daten zeigen einen massiven Anstieg der Nachfrage nach Krypto-Wallets und -Börsen im vergangenen Jahr", sagt Adam Blacker, Vice President Insights bei Apptopia. "Wir erwarten, dass Krypto-Apps weiterhin parallel zum Markt für digitale Währungen wachsen werden."Weitere Erkenntnisse finden Sie in der Vollversion des Digital Currencies Playbook, das hier zum Herunterladen bereitsteht.Über AdjustWachstumsorientierte Marketer auf der ganzen Welt vertrauen auf die Mobile Marketing Analytics Plattform Adjust (https://www.adjust.com/). Die Lösungen von Adjust reichen von Measurement und Kampagnenoptimierung bis hin zu Datenschutz. Tausende von Apps profitieren bereits von Adjusts integrierten Analysen, Automatisierung und weltweit verfügbarem Kundenservice.2021 wurde Adjust von Applovin (Nasdaq: APP) übernommen. Der führende Anbieter von Marketingsoftware unterstützt Entwickler mit leistungsstarken, integrierten Lösungen zur Skalierung ihrer Mobile Apps. Mehr Informationen zu Adjust finden Sie auf www.adjust.com.Über ApptopiaApptopia ist der führende Anbieter von Echtzeit-Marktanalysen. Marken und Finanzunternehmen nutzen unsere Plattform, um Erkenntnisse über Mobile Apps und internetfähige Geräte zu gewinnen. Auf der Grundlage von maschinellem Lernen sammeln und analysieren wir Milliarden komplexer Datenpunkte, um daraus wichtige Marktsignale abzuleiten. Führende Marken wie Visa, Target und Microsoft vertrauen auf Apptopia, um geräteübergreifend das Verhalten und die Bedürfnisse der Verbraucher besser zu verstehen und so einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Original-Content von: Adjust GmbH, übermittelt durch news aktuell