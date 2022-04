Kassel (ots) -Seit 20 Jahren steht Johannes Sczepan als Geschäftsführer der Finanzberatungsgruppe Plansecur in Kassel vor. Der gebürtige Hamburger lernte das Unternehmen zunächst als Kunde kennen, bevor er 2002 die Geschäftsführung übernahm. Er sagt: "Was mich an Plansecur begeistert: Ich wurde als Kunde genauso behandelt wie später als Geschäftsführer - mit großer Wertschätzung."Als Vorbereitung auf seine berufliche Karriere absolvierte er zunächst eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre war er in verschiedenen Branchen in leitender Funktion tätig, unter anderem als Geschäftsführer eines deutschlandweiten Handelsunternehmens mit über 1.300 Mitarbeitern.An Plansecur beeindruckte ihn die Maxime "Das Beste für Mensch und Vermögen", mit der das Unternehmen 1986 gestartet war, und die solide Grundlage, um diesem hohen Anspruch gerecht zu werden. Er erklärt: "Um nach diesem Grundsatz handeln zu können, waren und sind drei Dinge Voraussetzung: eine 100-prozentige Eigenkapitalfinanzierung, die Entscheidung, keine eigenen Finanzprodukte anzubieten und ausschließlich im Sinne der Kunden zu beraten und drittens die Zusammenarbeit unserer Beraterinnen und Berater in regionalen Teams. Dies sind seit mehr als drei Jahrzehnten unverändert die wichtigsten Erfolgsfaktoren und gleichzeitig auch unsere Alleinstellungsmerkmale.""Ich bin dankbar, dass ich über zwei Jahrzehnte meinen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten konnte", sagt Johannes Sczepan und ergänzt: "Das ist mir allerdings über die vielen Jahre auch leicht gefallen angesichts einer werteorientierten Arbeitsumgebung, in der es Freude macht, sich einzusetzen. Mein Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, allen Beraterinnen und Beratern, allen Geschäftspartnern und natürlich allen Kundinnen und Kunden, ohne die wir diese großartige Leistung niemals geschafft hätten."Über den ausgeprägten werteorientierten Teamgeist und die positive Geschäftsentwicklung hinaus ist Johannes Sczepan vor allem auf zwei Erfolge stolz: Plansecur hat eine hohe Attraktivität für junge Talente geschaffen und das "Vordenker Forum" wurde ins Leben gerufen. Über den ersten Aspekt sagt er: "Wir erleben seit Jahren sowohl auf der Berater- als auch damit einhergehend auf der Kundenseite eine merkliche Verjüngung. Der Generationensprung ist uns gelungen."In Bezug auf das "Vordenker Forum" gibt er freimütig zu: "Als ich 2007 die Idee hatte, Menschen eine Auszeichnung zu verleihen, die etwas Besonderes für die Zukunft unserer Gesellschaft leisten, hat mancher an dem Erfolg dieser Idee gezweifelt." Mit Preisträgern wie Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), den "Wirtschaftsweisen" (2018), Bassam Tibi (2019) und Sebastian Thrun (2022) hat sich das "Vordenker Forum" mittlerweile als eine Institution in Deutschland etabliert. Die Auswahl des Vordenkers trifft eine hochkarätig besetzte Jury mit Prof. Dr. Jürgen Stark, dem ehemaligen Chefvolkswirt und Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank, als Vorsitzendem.Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018) und Bassam Tibi (2019). Preisträger des Jahres 2022 ist der Tech-Pionier Sebastian Thrun, den die Welt als "deutschen Star im Silicon Valley" bezeichnet.Pressekontakt:Weitere Informationen: Plansecur,Druseltalstraße 150, 34131 Kassel,Tel. +49 (0)561 9355-0, E-Mail: service@plansecur.de,Web: www.plansecur.de und www.facebook.com/plansecurPresse: euromarcom public relations,Tel. +49 (0)611 97315-0, E-Mail: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.de und www.facebook.com/euromarcom (like if youlike-:)Original-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16062/5187820