Serie über Heldinnen und Helden von Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei & Co.- Einblicke in den Job verschiedener Einsatzkräfte- Ab dem 25. April 2022 in Doppelfolgen ab 16:00 Uhr bei RTLZWEIEin schwerer Verkehrsunfall, eine plötzliche Krankheit, ein verheerender Brand - es gibt viele Situationen, in denen nur noch eins hilft: den Notruf wählen. Die Scripted Reality "SOS - Retter im Einsatz" zeigt Heldinnen und Helden von Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei & Co. bei ihrem wichtigen Job. Die Retter tun alles Menschenmögliche, um die Betroffenen aus Notsituation zu befreien und im Anschluss den Ursachen des jeweiligen Unglücks auf den Grund zu gehen. Mit hochemotionalen Geschichten und geballtem Expertenwissen bietet das neue Format ein vielseitiges und spannendes Gesamtpaket mit aktueller Relevanz.In jeder Folge von "SOS - Retter im Einsatz" werden drei Geschichten erzählt. Von Rettungssanitätern und -sanitäterinnen, Notärzten und -ärztinnen über Feuerwehrmänner und -frauen, Polizisten und Polizistinnen bis hin zu Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes und Suchhundestaffeln stellt jede Episode die Arbeitswelten von Alltagshelden und spannende Einsätze und Schicksalsgeschichten der Protagonisten und Protagonistinnen dar. Dabei wird immer wieder klar: Manchmal können Sekunden ein Leben verändern...Verheerender Unfall auf der Autobahn: Ein Mann soll den Wagen seiner Frau gerammt haben. Dabei wird seine Tochter schwer verletzt. Was trieb den Ehemann und Vater zu dieser schrecklichen Tat und werden die Einsatzkräfte für Klarheit sorgen? Und: Der atemlose Notruf einer jungen Frau bricht mitten im Gespräch ab. Die Sanitäter müssen sich auf alles gefasst machen. Noch ist unklar: Was hat der Anruferin die Sprache verschlagen und kommen die Retter ihr rechtzeitig zur Hilfe? Außerdem: Eine junge Frau sucht ihren Verlobten, der mit ihren zwei Brüdern campen war. Nun ist er verschwunden. Dafür taucht ein abgetrennter Finger auf und ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit beginnt...Diese und weitere Geschichten zeigt RTLZWEI bei "SOS - Retter im Einsatz" ab dem 25. April 2022 ab 16:00 Uhr in Doppelfolgen."SOS - Retter im Einsatz" wird von filmpool entertainment GmbH produziert.