(shareribs.com) London 04.04.2022 - Die Ölpreise zeigen sich zum Wochenauftakt etwas fester. Die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine haben Energieboykotts durch die EU wieder in de Rahmen des Möglichen gerückt. Die Ölpreise haben in der vergangenen Woche erheblich an Schwung verloren. Die USA haben angekündigt, ab Mai täglich eine Million Barrel Rohöl freizugeben. Dies soll über einen Zeitraum von ...

