Laut SMC-Research habe die SHS VIVEON AG in den letzten Monaten ihre Strategie in Richtung größerer Wachstums- und Margenpotenziale angepasst. Um diese zu nutzen, stehe aber nach Darstellung des SMC-Analysten Adam Jakubowski noch eine intensive Investitionsphase an, in deren Rahmen vor allem die Produkte neu entwickelt werden müssen. Auf Basis der Annahme, dass die Strategie erfolgreich umgesetzt werden kann, traut das Researchhaus der Aktie ein hohes Potenzial zu.

Als Spezialist für Risk-, Kredit- und Compliance-Management bewege sich SHS Viveon nach Darstellung von SMC-Research in einem attraktiven Markt, dem vor allem im Compliance-Bereich aufgrund der rasch steigenden Regulierungsdichte ein hohes Wachstum zugetraut werde.

Um dieses Potenzial vollumfänglich nutzen zu können, habe das Unternehmen in den letzten Monaten seine Strategie neu justiert. Kern der Neuausrichtung sei die Abkehr von der Entwicklung einer eigenen Basistechnologie, stattdessen setze SHS nun für die Entwicklung der eigenen Produkte auf die bewährte Plattformsoftware eines der in dem Bereich führenden Anbieter.

In Kombination mit weiteren Partnerschaften (darunter mit Tata Consultancy Services) sollten laut den Analysten damit die Entwicklungszeiten und -kosten massiv reduziert und eine schnelle weltweite Lieferfähigkeit erreicht werden. Die höchste Priorität gelte derzeit der Entwicklung einer leistungsfähigen Lösung für die Erfüllung der Anforderungen der Lieferkettengesetzgebung, mit der SHS noch im dritten Quartal dieses Jahres an den Start gehen und als einer der First Mover einen sehr attraktiven Markt adressieren wolle.

Das Unternehmen verspreche sich von der neuen Wachstums- und Internationalisierungsstrategie eine kräftige und nachhaltige Erhöhung der Wachstumsdynamik wie auch der Margen. Auch die Analysten haben dieses neue Szenario in ihrem Modell abgebildet. Obwohl sie dabei gegenüber den Planzahlen des Vorstands erhebliche Sicherheitsabschläge vorgenommen und bereits die anstehende Kapitalerhöhung vollverwässernd berücksichtigt haben, habe sich ihr Kursziel hierdurch auf 15,00 Euro je Aktie erhöht.

Zugenommen habe durch die Modelländerung aber auch die Unsicherheit der darin getroffenen Annahmen. Die Analysten sehen folglich nun ein Profil mit einem sehr hohen Kurspotenzial, aber auch mit hohen Schätzrisiken, weswegen sie ihr Urteil von zuvor "Buy" auf "Speculative Buy" anpassen.

