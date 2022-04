Die BKS Bank hat 2021 den Jahresüberschuss um 8 Prozent auf 80,8 Mio. Euro steigern können. Für 2022 geht das Institut von einem herausfordernden Jahr aus. "Die BKS Bank ist direkt von den Auswirkungen des Krieges nicht betroffen, weil wir weder in Russland noch in der Ukraine ein Exposure haben. Allerdings betreffen die indirekten Folgen auch unser Institut. Die stark gestiegenen Energiepreise, der Rohstoffmangel, die unterbrochenen Lieferketten sowie die hohe Inflation stellen für die europäische Wirtschaft eine große Herausforderung dar. Auch die COVID-19-Krise ist noch nicht wirklich bewältigt. Die für 2022 an und für sich recht gut prognostizierten Wirtschaftswachstumszahlen erscheinen kaum erreichbar. Welche Auswirkungen dies auf unsere Kunden hat, ist noch ...

