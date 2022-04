Strom aus Sonnenenergie wird sich laut Best-Case-Szenarien in den nächsten zehn Jahren verdreifachen. Inverter-Hersteller Solaredge rüstet sich für das enorme Wachstum und gibt zu 295 Dollar neue Aktien aus, die zu einem frischen Kapital von 590 Millionen Dollar führen. Denn nicht nur in den USA stehen die Zeichen auf Grün.Analyst: "Nägel mit Köpfen"Die EU will nach dem Ukraine-Krieg Genehmigungsprozesse für Erneuerbare-Energie-Parks in allen 27 Mitgliedstaaten beschleunigen. Wieder nur Lippenbekenntnisse? ...

