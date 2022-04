ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise vor Zahlen von 135 auf 130 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit seiner Erwartung eines organischen Umsatzwachstums (OSG) von 6,7 Prozent liege er 30 Basispunkte über dem Konsens, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Montag vorliegenden Studie. Änderungen am Ausblick erwartet er nicht, er kürzte aber das Kursziel in Erwartung eines höheren risikofreien Zinssatzes./tih/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 02:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 02:36 / GMT



