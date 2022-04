Peking will das Delisting chinesischer Unternehmen von den US-Börsen verhindern und hat sich bereit erklärt Zugang zu sensiblen Informationen zu ermöglichen. Chinesische Tech-Aktien haussieren.Die China Securities Regulatory Commission (CSRC), Pekings oberste Finanzaufsichtsbehörde, erklärte am Samstag, dass sie die Vertraulichkeitsgesetze ändern werde. So sollen die an US-Börsen notierten Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...