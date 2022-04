Rosenheim (www.fondscheck.de) - So schnell kann es gehen; obwohl das Kriegsbeil noch nicht begraben wurde, haben die Börsen im März rund um den Globus eine Erholung eingeschlagen, von der auch die boerse.de-Fonds kräftig profitierten, so das Aktienfonds-Team von boerse.de.Die beiden Tranchen des boerse.de-Aktienfonds (ISIN LU1480526547/ WKN A2AQJY, ausschüttend; ISIN LU2115464500/ WKN A2PZMR, thesaurierend) hätten +2,2% bzw. +2,4% gewonnen und der davor stärker gebeutelte boerse.de-Weltfonds (ISIN LU2115466117/ WKN A2PZMU, ausschüttend, ISIN LU1839896005/ WKN A2JNZK, thesaurierend) habe sogar rund doppelt so viel zulegen können! Denn die ausschüttende Weltfonds-Tranche habe sich im März um +4,7% verbessert und die thesaurierende Weltfonds-Tranche habe +4,9% gewonnen. Nach dem historisch schwachen Januar/Februar betrage der Abschlag gegenüber Jahresbeginn jetzt 6,9% im Aktienfonds und 8,0% im Weltfonds. ...

