Die TUI-Aktie kommt nicht in Schwung. Auf Wochensicht steht faktisch eine Nullrunde in Sachen Performance zu Buche. Dabei gab es zuletzt positive Nachrichten. Zum einem ziehen die Urlaubsbuchungen weiter an, zum anderen hat TUI einen Teil seiner Kreditlinie zurückgegeben. DER AKTIONÄR erklärt, warum der Tourismus-Titel trotzdem nicht vom Fleck kommt.

Den vollständigen Artikel lesen ...