München, 04.04.2022 -WTS, ein globaler Full-Service Anbieter für Steuerberatungsleistungen und Financial & Deal Advisory, treibt den Ausbau ihres Geschäftsbereichs Digital mit zwei neuen Teams um die bekannten Tax Technology-Experten Jochen Würges und Michel Braun weiter voran. Die Digitaleinheit verfügt nunmehr über 250 Spezialistinnen und Spezialisten für die Digitalisierung steuerlicher Prozesse und untermauert damit ihre marktführende Stellung.

"Im vergangenen Jahr haben wir unsere digitalen Services unter dem neuen Geschäftsbereich Digital gebündelt und seitdem unsere Digitaleinheit noch einmal deutlich verstärkt. Wir stellen mittlerweile eines der breitesten Angebote im Markt bereit und freuen uns sehr, dass wir dieses mit den Kompetenzen von Jochen Würges, Michel Braun und ihren Teams erneut erweitern konnten. Wer steuerliche Prozesse digitalisieren will, kommt an WTS nicht vorbei", kommentiert Fritz Esterer, Vorstandsvorsitzender der WTS Gruppe.

Jochen Würges wechselt von EY, wo er seit 2014 als Associate Partner im Bereich Tax Technology & Transformation Steuerfunktionen in allen Fragen der digitalen Transformation beraten hat. Sein Fokus liegt auf der Implementierung von IT-gestützten Lösungen für steuerliche Reportings, Deklarationen und Meldepflichten sowie der Durchführung von Datenanalysen mit zukunftsweisenden Technologien. Davor war er drei Jahre als Salary Partner bei Luther und sieben Jahre bei KPMG tätig. Jochen Würges bringt acht weitere Personen mit zu WTS.

Michel Braun stößt von KPMG zu WTS. Bei der WP-Gesellschaft war er seit 2005 tätig - zuletzt als Head of Transfer Pricing Technology & Innovation. Er unterstützt Unternehmen bei der Planung, Implementierung, Dokumentation und Verteidigung von Verrechnungspreisen. Dabei liegt sein Schwerpunkt auf der Digitalisierung und Automatisierung von Verrechnungspreis-Prozessen. Michel Braun wechselt mit einem Team bestehend aus insgesamt sieben weiteren Personen zu WTS. Er wird künftig eng mit dem langjährigen TP-Technology Partner Andreas Riedl und der von Maik Heggmair geführten TP-Praxis zusammenarbeiten.

"Ich heiße die Teams um Jochen Würges und Michel Braun ganz herzlich in unseren Reihen willkommen. Mit ihnen haben wir weitere hochkarätige Verstärkung für WTS Digital gewinnen können", freut sich Florian Oehl, Leiter des Geschäftsbereichs Digital bei WTS.

Florian Oehl ergänzt: "WTS Digital ist mit ihrer Aufstellung einzigartig am Markt. Wir bieten ein Komplettpaket, das die gesamte Bandbreite an Services zum Aufbau und dem Betrieb einer digitalen Steuerfunktion abdeckt. Hierfür setzen wir modernste Technologien und Methoden der Künstlichen Intelligenz ein. Wir arbeiten mit unseren Mandanten projektbezogen, aber auch im Rahmen eines Digital Partnering zusammen, bei dem wir ganze Prozesse und die digitale Inhouse-Beratung übernehmen." Über WTS WTS ist ein globaler Full-Service Anbieter für Steuerberatungsleistungen und Financial & Deal Advisory. Mit mehr als 1.300 Expertinnen und Experten in Deutschland und einer der fortschrittlichsten Digitaleinheiten weltweit entwickelt WTS innovative und integrierte Lösungen, um Steuer- und Finanzfunktionen sicher durch zunehmende regulatorische Herausforderungen zu navigieren und beim digitalen Wandel zu unterstützen. Das Beratungsangebot von WTS wird durch die drei Geschäftsbereiche Tax, Advisory und Digital repräsentiert. WTS verzichtet bewusst auf die Durchführung von Jahresabschlussprüfungen und ist damit ein unabhängiger und langfristiger Partner. WTS ist in Deutschland an 13 Standorten und weltweit in mehr als 100 Ländern vertreten. Weitere Informationen unter wts.com/de Pressekontakt WTS: Florian Kestler/ Celina Halfmann Thomas-Wimmer-Ring 1 80539 München Telefon: +49 89 286 46-1565/ -1248 florian.kestler@wts.de celina.halfmann@wts.de Ende der Pressemitteilung

