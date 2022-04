DJ MARKT USA/Wall Street knapp im Plus erwartet

Der Aktienterminmarkt lässt am Montag auf knappe Aufschläge zur Eröffnung der Wall Street schließen. Damit stecken die US-Börsen die Erwartung aggressiver Zinserhöhungen nach dem positiven Arbeitsmarktbericht vom Wochenschluss weiterhin gut weg. Für AFS-Analyst Arne Petimezas ist eine Anhebung der Leitzinsen um 50 Basispunkte bei den nächsten Fed-Sitzungen und der Beginn quantitativer Straffungen nach dem jüngsten Arbeitsmarktbericht und den Kommentaren von Vertretern der US-Notenbank so gut wie sicher.

Volkswirtin Aneta Markowska von Jefferies argumentiert, dass sich die US-Wirtschaft fest in der Mitte des Zyklus befinde. "Die Gewinnspannen haben erst begonnen zu schrumpfen und befinden sich immer noch in der Nähe der Höchststände des Zyklus. Dies sieht nicht nach einem Unternehmenssektor aus, der sich auf eine Kostensenkungskampagne einlassen wird. Im Gegenteil: Nachfrageüberhang, Preissetzungsmacht und niedrige Lagerbestände schaffen einen starken Anreiz für Investitionen und Neueinstellungen", analysiert Markowska.

Händler sehen daher die anlaufenden geldpolitischen Straffungen nicht unbedingt als Problem für den US-Aktienmarkt. Eine langfristig hartnäckige Inflation sei stattdessen Gift für die Ökonomie, heißt es. Die jüngsten Schockbilder wahrscheinlicher russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine dämpften da die Kauflaune schon etwas mehr, heißt es im Handel. Denn die Politik könne gar nicht anders, als abermals neue Sanktionen gegen den Agressor Russland zu verhängen. An eine Aufhebung der Sanktionen gegen Russland mit allen Konsequenzen für Inflation und Handelsbedingungen sei nicht zu denken. Auch die Verlängerung des Lockdowns in Schanghai schürt weiter Sorgen über konjunkturelle Belastungen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 04, 2022 06:18 ET (10:18 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.