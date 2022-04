Mainz (ots) -Der mit 10.000 Euro dotierte 3sat-Preis geht beim 59. Berliner Theatertreffen an die Regisseurin Claudia Bauer für die Inszenierung am Volkstheater Wien "humanistää! - eine abschaffung der sparten" nach Ernst Jandl.Ein Feuerwerk der Sprache, eine Feier der Poesie, ein Abend von und für Ernst Jandl, einem der größten österreichischen Dichter: Regisseurin Claudia Bauer verwebt zwei tatsächlich für die Bühne geschriebene Texte von Jandl, "Die Humanisten" und "Aus der Fremde". Dazu gesellen sich noch zahlreiche seiner Gedichte und lassen mithilfe eigens komponierter Musik ein repetitives Sprachfeuerwerk entstehen. Claudia Bauer erschafft mehr als eine Hommage, "humanistää!" ist eine Wiederentdeckung Ernst Jandls für die Bühne, ein Abend wie ein Rausch aus Sprache und Musik.Die Jury mit Yvonne Büdenhölzer, Leiterin des Theatertreffens, Petra Paterno, Theaterkritikerin und Mitglied der Theatertreffen-Jury, und Wolfgang Horn, Redakteur in der ZDF-Redaktion Musik und Theater zur Wahl von Claudia Bauer:"'humanistää!' ist ein szenischer Reigen voller Mini-Dramen und großer Auftritte. Mittels eklektischen Zugriffs gelingt es Regisseurin Claudia Bauer, Ernst Jandls Idiom für die Bühne zu erwecken, so vielfältig wie theatertauglich. Jandl arbeitete sich mit Repetition und Sinnverschiebungen an der Realität ab; auch die Regie setzt auf Wiederholungen und die daraus resultierenden Wahrnehmungsbrüche. 'humanistää' ist ein Fest für Jandl, ein munteres Ringen um Form, ein großer Theaterspaß."Die Preisvergabe findet am Donnerstag, 12. Mai 2022, im Haus der Berliner Festspiele mit Publikum statt. Der 3sat-Preis wird von Natalie Müller-Elmau, 3sat-Koordinatorin, an Claudia Bauer überreicht. Seit 1997 vergibt 3sat als Medienpartner des Berliner Theatertreffens jährlich den 3sat-Preis für eine künstlerisch innovative Leistung an eine/n oder mehrere Künstlerinnen und Künstler aus dem Kreis der eingeladenen Ensembles. Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger waren unter anderen Herbert Fritsch, Sandra Hüller, Wiebke Puls, Milo Rau, Christoph Schlingensief und zuletzt Thiemo Strutzenberger.Claudia Bauer wurde 1966 in Landshut geboren. An der Berliner Hochschule für Regie und Schauspielkunst Ernst Busch absolvierte sie ein Schauspiel- und Regiestudium. Von 1999 bis 2004 war Bauer künstlerische Leiterin des Theaterhauses Jena, von 2005 bis 2007 Hausregisseurin am Neuen Theater Halle. Seit der Spielzeit 2015/2016 ist Claudia Bauer Hausregisseurin am Schauspiel Leipzig. Sie arbeitet außerdem als freie Regisseurin an vielen renommierten Bühnen. Dies ist ihre vierte Einladung zum Berliner Theatertreffen. Ein Porträt der Preisträgerin ist im 3sat-Magazin "Kulturzeit" am Tag der Preisverleihung, Donnerstag, 12. Mai 2022, 19.20 Uhr, zu sehen.3sat zeigt "humanistää! - eine abschaffung der sparten" im Rahmen der "Starken Stücke" am Samstag, 21. Mai 2022, 20.15 Uhr, in seinem Programm. Zwei weitere "Starke Stücke" vom 59. Berliner Theatertreffen sind "Ein Mann seiner Klasse" vom Staatstheater Hannover in 3sat am Samstag, 7. Mai 2022, 20.15 Uhr, zu sehen und vom Nationaltheater Mannheim "Die Jungfrau von Orleans" am Samstag, 14. Mai 2022, 20.15 Uhr. Alle "Starken Stücke" stehen auch in der 3satMediathek ab Freitag, 6. Mai 2022 120 Tage lang zum Abruf bereit.Am Eröffnungstag des Theatertreffens am Freitag, 6. Mai 2022, laden 3sat und die Berliner Festspiele im Haus der Festspiele zu einem Treffen mit Kulturstaatsministerin Claudia Roth, Yvonne Budenhölzer, Leiterin Berliner Theatertreffen, und der Regisseurin P\u0131nar Karabulut sowie der Kulturjournalist und Theaterkritiker Martin Thomas Pesl ein zum Thema: "Die Zukunft des Theaters". Es geht um Fragen wie: Wie wichtig ist das Theater für unsere Gesellschaft? Wie relevant, wie divers, nachhaltig und digital wird es künftig sein? In 3sat ist die Diskussionsrunde am Samstag, 7.Mai 2022, 22.00 Uhr, zu sehen.Ansprechpartnerin: Stefanie Wald, Telefon: 06131 - 70-16419, oder mobil: 015 - 14238160.Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressefotos der in 3sat gezeigten Inszenierungen sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und https://presseportal.zdf.de/presse/starkestuecke. Dort gibt es ebenso ein Foto der Regisseurin Claudia Bauer.Eine Pressemappe mit allen Informationen zu den "Starken Stücken" und einem Interview mit Claudia Bauer ist im 3sat-Pressetreff unter https://kurz.zdf.de/ymkD/ abrufbar.3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5188127