Der USD/JPY sollte vorerst in der Konsolidierungsspanne von 121,00-124,00 bleiben, so die Devisenstrategen der UOB Group Lee Sue Ann und Quek Ser Leang. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Wir erwarteten, dass der USD am vergangenen Freitag zwischen 121,30 und 122,60 handeln würde. Der USD stieg jedoch bis auf 123,03, bevor er wieder zurückging. Der ...

