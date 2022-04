Energieministerin Anja Siegesmund (Bündnis 90/Die Grünen) und Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) haben dem chinesischen Konzern offiziell die zweite Teilgenehmigung zur Inbetriebnahme seiner Batteriefabrik am Erfurter Kreuz übergeben. Ende 2022 soll die Anlage in Vollleistung produzieren.Im Oktober 2019 hat Contemporary Amperex Technology (CATL) mit dem Bau seiner Batteriefabrik am Erfurter Kreuz begonnen. Insgesamt 1,8 Milliarden Euro will der chinesische Konzern in Arnstadt investieren, 2000 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Mit der jetzt bestandskräftigen zweiten Teilgenehmigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...