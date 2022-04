Ab Juni 2022 gibt es ein neues Tarifsystem für die rund 300.000 Ladepunkte des Netzwerks von Mercedes me Charge in Europa. Angeboten werden künftig drei neue Ladetarife, die auf die individuelle Fahrleistung abgestimmt sind. Die Tarife werden als S, M und L bezeichnet. Mercedes me Charge S richtet sich dabei vor allem an Gelegenheitslader, wie der Autobauer mitteilt. "Der Tarif S ist besonders für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...