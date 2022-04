Hallo zum "eMobility Update"! Mit diesen Themen aus der Welt der Elektromobilität starten wir in die neue Woche: QEV baut E-Transporter in Barcelona ++ Toyota nennt Reichweite des bZ4X ++ Nissan nimmt Ariya-Reservierungen an ++ Tesla Model 3 wird 7.000 Euro teurer ++ Neue Ladeparks im Norden ++ #1 - QEV will E-Transporter in Barcelona bauen Das auf die Entwicklung und Herstellung von Elektrofahrzeugen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...