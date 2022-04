Das Unternehmen ist gut positioniert, um unter der Leitung von Frau Guthrie den jüngsten Erfolg seiner Tochtergesellschaften KGK Science und IRP Health strategisch zu nutzen

Vancouver, British Columbia, 4. April 2022 - Wellbeing Digital Sciences Inc. ("Wellbeing" oder das "Unternehmen") (NEO: MEDI) (OTC: KONEF) (FWB: SQ2), ein evidenzbasiertes Gesundheitsunternehmen, das sich auf innovative klinische Lösungen, durch künstliche Intelligenz unterstützte digitale Therapeutika und Auftragsforschung konzentriert, und sein Board of Directors freuen sich, Najla Guthrie mit Wirkung vom 31. März 2022 als neue Chief Executive Officer ("CEO") begrüßen zu dürfen. Frau Guthrie wurde ernannt, um die Entwicklung einer ausgefeilten Wettbewerbsstrategie mit einer überarbeiteten Mission und Vision für das Unternehmen zu leiten. Die bereits bekannt gegebenen Erfolge von KGK Science Inc. ("KGK") und IRP Health ("IRP"), zwei hundertprozentige Tochtergesellschaften von Wellbeing, haben das Unternehmen für die Amtszeit von Frau Guthrie als neue Leiterin von Wellbeing gut aufgestellt.

Frau Guthrie ist seit 1997 President und CEO von KGK und hatte zuletzt auch den Titel Chief Science Officer von Wellbeing inne. Im Laufe der Jahre hat Najla KGK zu einem führenden nordamerikanischen Auftragsforschungsunternehmen ausgebaut, das qualitativ hochwertige klinische Forschungsstudien mit Schwerpunkt auf die Nutrazeutika- und Cannabisbranchen sowie die aufstrebende Psychedelika-Branche anbietet. Frau Guthrie war an der Veröffentlichung von über 50 Artikeln in Fachzeitschriften mit Peer-Review führend beteiligt und hat zahlreiche Vorträge auf nationaler und internationaler Ebene gehalten. Najla ist für ihre neue Rolle als CEO von Wellbeing bestens geeignet und genießt in den Bereichen Forschung, Wissenschaft und Führung hohes Ansehen.

Als Zusammenfassung der jüngsten Erfolge des Unternehmens wurde KGK von Lophos Pharmaceuticals Inc. für eine neuartige Studie ausgewählt, um einen Weg zur Marktreife von nachhaltig angebauten, aus Peyote gewonnenen natürlichen Gesundheitsprodukten zu evaluieren. Wellbeing hat außerdem eine einarmige, offene Studie mit Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung aufgenommen, die in IRP-Kliniken das firmeneigene Physiotherapieprogramm absolvieren. IRP hat darüber hinaus vor kurzem von Veterans Affairs Canada die offizielle Genehmigung für IRPs innovatives Reaktivierungstherapieprogramm erhalten, das als ambulantes, interdisziplinäres Programm an drei Standorten angeboten wird. Damit ist Wellbeing für die Ausweitung seiner Behandlung von Veteranen und Ersthelfern in ganz Kanada bestens für anhaltenden Erfolg aufgestellt. Schließlich verbessert das integrierte, stationäre Ketamin-Therapieprogramm "Ketamine Integrated Therapy Experience", das in Zusammenarbeit mit Victoria Wellness durchgeführt wird, mit Ketamin-Infusionsbehandlungen weiterhin die Lebensqualität von Patienten.

Hinsichtlich der Absicht des Unternehmens, durch einen Börsengang eine Notierung an einer höherrangigen Börse in den Vereinigten Staaten zu erreichen, hat es seine GAAP-basierte Prüfung für das Geschäftsjahr 2020 abgeschlossen und stellt nun die Prüfung für das Geschäftsjahr 2021 fertig. Wellbeing hat auch bei der Erfüllung der vorgeschriebenen Anforderungen für die Einreichung von Unterlagen erhebliche Fortschritte gemacht und arbeitet weiterhin mit seinen Beratern daran, diese wichtige Kapitalmarktinitiative umzusetzen.

Kommentar des Managements

"Es ist mir eine Ehre, als neue CEO von Wellbeing begrüßt zu werden. Ich bin Adam Deffett für seine harte Arbeit als Interims-CEO und seine positiven Beiträge, die er seit dem letzten Jahr für Wellbeing geleistet hat, dankbar. Ich bin bereit, das Unternehmen zu leiten, bin optimistisch für seine Zukunft und habe das Gefühl, dass wir in der Branche für psychische Gesundheit wirklich etwas bewirken können, um die Krise, in der wir uns befinden, zu lindern", sagte Najla Guthrie, CEO von Wellbeing. "Ich bin stolz auf die Errungenschaften, die sowohl KGK als auch IRP in den letzten Monaten verkündet haben. Diese bekräftigen den Wert beider Geschäftsbereiche als Teil des größeren Ganzen von Wellbeing zusammen mit unserem gemeinsamen Schwerpunkt auf digitale Therapeutika als unsere dritte strategische Säule. Ich freue mich darauf, die Art und Weise, wie wir psychische Erkrankungen betrachten und behandeln, dauerhaft positiv beeinflussen zu können", ergänzte Frau Guthrie.

ÜBER KGK SCIENCE

Die im Jahr 1997 gegründete Firma KGK ist eine führende nordamerikanische Auftragsforschungsorganisation mit Sitz in London (Ontario), die in erster Linie qualitativ hochwertige klinische Forschungsstudien mit Schwerpunkt auf Nutrazeutika und aufstrebenden Gesundheitsprodukten durchführt. Die Organisation hat bereits Hunderte von Unternehmen mit maßgeschneiderten klinischen Studien und Strategien zur Wahrung von Rechtsansprüchen erfolgreich dabei unterstützt, ihre Produkte international zu vermarkten. Zum Leistungsangebot von KGK zählen auch die fachkundige Unterstützung bei Behördenverfahren und bei der Einhaltung von Vorschriften, die Rekrutierung von Studienprobanden, sowie Forschungsunterstützungs- und Beratungsleistungen. Das Unternehmen hat bis dato rund 150 Publikationen veröffentlicht, über 400 klinische Studien zu mehr als 40 Indikationen durchgeführt, eine Datenbank mit 25.000 Studienteilnehmern aufgebaut und 10 Millionen Datenpunkte erfasst.

ÜBER WELLBEING DIGITAL SCIENCES INC.

Wellbeing Digital Sciences Inc. ist ein evidenzbasiertes Gesundheitsunternehmen, das sich auf innovative klinische Lösungen, durch künstliche Intelligenz unterstützte digitale Therapeutika und Auftragsforschung konzentriert. Die Mission des Unternehmens wird durch ein Netzwerk nordamerikanischer Kliniken, die Patienten ketamingestützte Therapien und andere Behandlungsformen anbieten, sowie durch ein Auftragsforschungsunternehmen unterstützt, das Kunden im Umfeld der Medikamentenentwicklung Dienstleistungen im Bereich klinischer Studien anbietet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bahnbrechende Behandlungen zugänglicher zu machen und Patienten transformative Erfahrungen zu ermöglichen.

