Hamburg (ots) -- "Do worry, vehappy!": TV-Spot mit wichtiger Botschaft zu veganer Ernährung- Plus reichweitenstarke Online-Kampagne: Instagram, TikTok, Influencer- vegan, bunt und vielfältig: Erweiterung um neue vehappy ProdukteDer EDEKA-Verbund erweitert stetig sein veganes Sortiment: Seit März stehen insgesamt sieben neue Produkte der Marke vehappy in den Regalen. Die Produkterweiterung wird im Rahmen einer aufmerksamkeitsstarken Kampagne mit der Botschaft "Do worry, vehappy!" kommuniziert. Zum Kick-Off feiert der gleichnamige TV-Spot mit der vehappy-Kuh als Markentestimonial heute Premiere. Online wird die Kampagne auf dem neu eingeführten vehappy Instagram-Kanal sowie mittels reichweitenstarker Influencer-Kooperationen verlängert.Mit vehappy ist eine Marke entstanden, die eine Ernährung ohne tierische Produkte spielend leicht macht, ohne dabei auf Genuss verzichten zu müssen. Das bereits breit aufgestellte vehappy Sortiment wird seit März sukzessive um weitere Produkte wie Bratwurst, Kekse, panierter Fleischersatz und Kräuterbaguette erweitert. Mit knallig-bunten Verpackungen und pflanzlichem Inhalt richtet sich die Produktlinie an all jene, die Neues ausprobieren möchten, die Wert auf nachhaltige Produkte legen, denen vegane Ernährung Spaß macht und kein Verzicht bedeutet. Immer dabei und ein Hingucker: die markeneigenen Charaktere in Form kleiner, grüner Pflanzenblätter, die sowohl Spaß vermitteln als auch die pflanzliche Herkunft der Produkte verkörpern.Im TV, on- und offline und im Markt: "Do worry, vehappy"Herzstück der heute startenden Kampagne ist der TV-Spot "Do worry", der auf dem Bobby McFerrin-Klassiker "Don't worry, be happy" basiert. Der Film vermittelt neben dem Ohrwurmcharakter eine wichtige Botschaft: mit veganen Produkten für unsere Umwelt sorgen. Hauptrolle des Films spielt die bunte vehappy-Kuh, die glücklich über ebenso bunte Weiden springt und dabei mit ihrer Ukulele den Song performt:In nature life we have some trouble,But when you try vegan you won't make it doubleDo worry, vehappy!Den Vegangenuss gibt es nicht nur im Markt und auf den Fernsehbildschirmen, sondern natürlich auch online. Denn verlängert wird die Kampagne auch in die digitale Welt: Der neu eingeführte vehappy Instagram-Kanal informiert Verbraucher:innen über News aus der veganen Welt, neuen vehappy Produkten, Rezeptideen und vielem mehr. Gemeinsam mit namhaften Influencern als Markenbotschafter wird die Marke vehappy zudem auf Instagram und TikTok beworben.Den neuen vehappy-Spot können Sie sich hier anschauen: "Do worry, vehappy!"Weitere Informationen zu den Produkten gibt es im EDEKA-Produktportal (https://verbund.edeka/presse/produkte/#/).