Ironforge ist 2021 weiter erfolgreich gewachsen, sowohl wirtschaftlich wie personell und auch mit einer authentischen Erlebniswelt am neuen Standort in Muri bei Bern.Bern - Die Berner IT-Denkschmiede Ironforge ist 2021 weiter erfolgreich gewachsen, sowohl wirtschaftlich wie personell und auch mit einer authentischen Erlebniswelt am neuen Standort in Muri bei Bern. Das IT-Beratungsunternehmen, das vornehmlich beim Bund und im bundesnahen Umfeld tätig ist, hat sich mit diesem Wachstum ideal für die Zukunft aufgestellt. Ironforge ist seit der Gründung 2009...

Den vollständigen Artikel lesen ...