Die Aktie des deutschen Autobauers Mercedes-Benz kämpfte zuletzt darum die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie zurückzuerobern. Nachdem sie am Dienstag letzter Woche an der Marke abprallte, verlor sie mehrere Tage in Folge an Wert. Gerade langfristig ist die Aktie allerdings interessant, wenn man nach den Analysten geht.Die Experten stehen den Stuttgartern durchweg positiv gegenüber. Aktuell covern 30 Analysten das Papier, davon raten 26 zum "Kaufen", vier Mal lautet die Empfehlung "Halten". ...

