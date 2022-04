Green Cell, ein polnischer Spezialist für Batterien und Ladetechnologien für mobile Geräte und elektrische Fahrzeuge, hat ein neues Werk für E-Bike-Batterien in der Nähe von Krakau eröffnet. In dem Werk in Balice sollen bis zu 50.000 Batterien pro Jahr montiert werden. Das erste dort zusammengebaute E-Bike-Batteriemodell ist bereits erhältlich, wie das Unternehmen mitteilt. Im Laufe des Jahres wird ...

