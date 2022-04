CBI stellt den Meilenstein der 30. Übernahme von Converge dar.

TORONTO und GATINEAU, Quebec, April 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. ("Converge" oder das "Unternehmen") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) , ein Anbieter von softwaregestützten IT- und Cloud-Lösungen, freut sich bekannt zu geben, dass es das Unternehmen Creative Breakthroughs, Inc. ("CBI"), einen Anbieter von Cybersicherheitslösungen übernommen hat.



CBI hat seinen Hauptsitz in Ferndale, Michigan, und ist in verschiedenen Regionen der Vereinigten Staaten vertreten. Das serviceorientierte Team konzentriert sich auf Cybersicherheitslösungen, welche die Welt sicherer machen. CBI setzt sich aus Strategen, ehemaligen CISOs und Sicherheitsexperten zusammen und identifiziert und stoppt potenzielle Sicherheitsbrüche, bevor diese Unternehmen schaden können. Der Schwerpunkt von CBI liegt auf der Erkennung und Abwehr von Bedrohungen, der Unterstützung bei der Verteidigung und Sicherung von Netzwerken und Endgeräten, dem Testen und Überwachen von Risikobereichen und dem Schutz von Daten. Das Portfolio des Unternehmens reicht von Sicherheitsprogrammen über Architektur und Integration bis hin zu Managed Security.

"Seit über drei Jahrzehnten sind unsere Kunden unsere größten Fans. Unser eng fokussiertes Angebot mit erstklassigen Ergebnissen ist für sie von großem Interesse. Um Ihren Anforderungen hinsichtlich Skalierbarkeit unserer Angebote weiterhin gerecht zu werden, sahen wir uns auf dem Markt für Fusionen und Übernahmen nach einem Partner um, der uns die Möglichkeit bietet, größere Herausforderungen anzugehen. Als Teil der Converge-Gruppe ist CBI nun in der Lage, ein viel breiteres Publikum zu bespielen, neue wichtige Partnerschaften einzugehen und tiefgreifende Gespräche über Cloud, Analytik und digitale Infrastruktur auf dem Niveau zu führen, das unsere Kunden erwarten", so Steve Barone, CEO von CBI.

"Converge freut sich, dass CBI als 30. Akquisition zu uns stößt", erklärte Greg Berard, Präsident von Converge. "Das Knowhow von CBI über die Sicherheitslandschaft und die Stärke ihres Teams und ihrer Lösungen sind ein großer Gewinn für die Cybersecurity-Praxis von Converge und für unsere Fähigkeit, unsere Kunden weiterhin mit der besten Gefahrenabwehr für ihre Unternehmen zu schützen. CBI erweitert unser Sicherheitsportfolio unmittelbar durch weitere strategische Partnerschaften und ein Team von hervorragenden technischen Mitarbeitern in ganz Nordamerika, die Cybersecurity-Expertise und Mehrwert für alle Kunden von Converge bieten werden."

CBI ist die dreißigste Übernahme, die Converge oder ihre Tochtergesellschaften seit Oktober 2017 angekündigt haben. Zur Unternehmensfamilie von Converge gehören auch: Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc., auch bekannt als Becker-Carroll; Key Information Systems, Inc.; BlueChip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.; Software Information Systems LLC.; Nordisk Systems, Inc.; Essex Technology Group, Inc.; Datatrend Technologies, Inc.; VSS, LLC; Solutions PCD, Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup Connections, Inc.; Vivvo Application Studios LTD.; Vicom Computer Services, Inc.; CarpeDatum LLC; Accudata Systems, Inc.; Dasher Technologies, Inc.; ExactlyIT, Inc.; REDNET GmbH; Vicom Infinity, Inc.; Infinity Systems Software, Inc.; LPA Software Solutions, LLC; OPIN Digital, Inc; Paragon Development Systems, Inc.; Visucom GmbH; 1CRM Systems Corp.; und Interdynamix Systems.

Über CBI

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Der weltweite Lösungsansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.