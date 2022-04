Die Ankündigung, über die Fusion mit einem SPAC ein Zweit-Listing an der Nasdaq anzustreben, sorgte am Montag für einen Kurssprung der Aktie von Hypebeast in Hongkong. Das Unternehmen betreibt ein Lifestyle-Website, einen Online-Shop und eine Werbeagentur. Zu den Investoren zählen unter anderem Sport- und Filmstars.Nach der Fusion und dem Investment des SPAC Iron Spark sowie dem PIPE-Investment wird Hypebeast mit 530 Millionen Dollar bewertet sein. Nach der Kursrally vom Montag, bei der die Papiere ...

