Zürich (www.anleihencheck.de) - Die Inflation blieb länger als erwartet auf sehr hohem Niveau, was insbesondere auf den starken Anstieg der Energiepreise zurückzuführen ist, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management.Der Höhepunkt dieser Dynamik sei voraussichtlich im März erreicht worden und die Experten von Fisch Asset Management würden ab April mit einem deutlichen Rückgang rechnen. Nicht zuletzt aufgrund der Aussagen von FED-Chef Jerome Powell, der jüngst überraschend einen deutlich restriktiveren geldpolitischen Kurs als bisher kommuniziert in Aussicht gestellt habe, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Eine Abkühlung der Konjunktur werde dabei in Kauf genommen, da die Rezessionsgefahr aktuell sehr klein sei. Die Ukraine-Krise erhöhe gemäß der FED zwar die Unsicherheiten, sei aber offenbar kein Grund, auf eine Straffung der Geldpolitik zu verzichten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...