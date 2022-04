Bisher gab es an einem 4. April 20 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 04.04. beträgt -0,08%. Der beste 04.04. fand im Jahr 1995 mit 0,79%statt, der schlechteste 04.04. im Jahr 2012 mit -2,56%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 04.04. so: 0,00%. 32x März hat es bisher in der ATX TR-Geschichte gegeben und vor Monatsbeginn 2022 lag der Schnitt bei +0,03 Prozent. Mit dem 2,3-Prozent-Minus im März 2022 hat sich die durchschnittliche Performance über alle 32 Jahre auf -0,04 Prozent verschlechtert. Der März ist damit im Monatsranking unverändert auf Rang 9. Nun folgt der April, bei dem wir im Schnitt 2,9 Prozent Plus gesehen haben (Rang 1). In der März-Einzelaktiensicht aller aktuellen ...

