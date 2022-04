Es gibt Meldungen, bei denen muss man sich zunächst einmal die Augen reiben. Und dann erkennt man, dass man sie nur schlecht illustrieren kann, da die Daten des Chartprogramms dann so weit doch nicht zurückreichen. Die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Newmont hat am Freitag ein neues Allzeithoch erreicht. Und das nach unfassbaren 34 Jahren!34 Jahre sind auch an der Börse eine Ewigkeit. Als die Newmont-Aktie Mitte der 1980er Jahre ihr Hoch markierte, hätte sicherlich kaum jemand gedacht, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...