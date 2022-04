Energy Dome wird die CO2-Batterietechnologie und Ansaldo die Ausrüstung, Technik und den Bau der neuen netzgekoppelten Energiespeicher zur Unterstützung der Energiewende bereitstellen

Energy Dome, ein globaler Anbieter von Langzeitspeicherlösungen für Energie, die erneuerbare Energie bei Bedarf verfügbar machen, und Ansaldo Energia, ein führender internationaler Erstausrüster und Dienstleister im Energiebereich, haben eine nicht-exklusive Lizenzvereinbarung unterzeichnet, um gemeinsam die Vermarktung von Langzeitspeichern für Energie in der EMEA-Region voranzubringen, die eine bessere Einspeisung und Nutzung erneuerbarer Energien im Netz ermöglichen. Mithilfe dieser Partnerschaft kann der Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien beschleunigt werden, um die Klimaziele zu erreichen.

Angesichts der baldigen Fertigstellung der ersten kommerziellen CO2-Batteriespeicheranlage von Energy Dome in Sardinien (Italien) geht Energy Dome davon aus, dass in den nächsten fünf Jahren bis zu 30 Anlagen in Italien, Deutschland, dem Nahen Osten und Afrika gebaut werden. Mithilfe der nicht entflammbaren, ungiftigen Energiespeicherlösung auf Kohlendioxidbasis von Energy Dome werden diese Anlagen Strom speichern und abgeben. Den Erwartungen der Unternehmen zufolge werden die ersten CO2-Batterien mit Leistungsgarantien ab 2023 eingesetzt werden, wobei Ansaldo Energia der Generalunternehmer auf der Grundlage des von Energy Dome entwickelten Front-End-Engineering-Design (FEED) sein wird.

"Unsere Vereinbarung mit Energy Dome ist ein wichtiger Bestandteil der Pläne von Ansaldo, unser Geschäft mit sauberen Energien durch Energiespeicherlösungen auszubauen, die den Akteuren der Energiebranche helfen, ihre Solar-, Wind- und sonstigen erneuerbaren Energiequellen bestmöglich auszuschöpfen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit zu gewährleisten", sagte Giuseppe Marino, CEO von Ansaldo Energia, nach der Unterzeichnung der Vereinbarung. "Wir freuen uns, die kostengünstige Langzeit-Energiespeicherlösung von Energy Dome in unser Angebot an netzgekoppelten Lösungen für saubere Energien aufzunehmen und freuen uns darauf, CO2-Batterien in Europa, dem Nahen Osten und Afrika einzusetzen."

Die CO2-Batterietechnologie von Energy Dome benötigt keine knappen und umweltschädlichen Rohstoffe wie Lithium. Stattdessen werden Kohlendioxid und gängige Bauteile im Lade- und Entladezyklus von 4 bis 24 Stunden für den Strom verwendet, sodass erneuerbare Energien als täglich voll verfügbare Energiequelle dienen können. Die CO2-Batterien von Energy Dome lassen sich nahezu überall zu weniger als der Hälfte der Kosten von Lithium-Ionen-Batteriespeichern ähnlicher Größe verwenden und haben mit einem Lebenszyklus von 25 Jahren ohne Leistungsverluste einen überragenden Round-Trip-Wirkungsgrad.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Ansaldo Energia, um den Einsatz von kostengünstigen, einfach zu bauenden CO2-Batteriespeichern zu skalieren", sagte Claudio Spadacini, Gründer und CEO von Energy Dome. "Durch den Abschluss dieser Vereinbarung nach einer detaillierten Technologievalidierung unterstützt Ansaldo die CO2-Batterie und sichert ihre Finanzierbarkeit, unterstützt durch seine Bilanz, durch den Einschluss von Leistungsgarantien. Energy Dome ist offen für Geschäfte und wir verhandeln derzeit über mehrere Vorbestellungen für Energiespeicher mit einer Kapazität von 100 bis 200 Megawattstunden."

Die CO2-Batterie von Energy Dome verwendet CO2 als Speichermedium in einem in sich geschlossenen Zyklus des Aufladens und Entladens. Vor dem Aufladen wird gasförmiges CO2 in einem großen Kuppelbau gespeichert. Während des Ladevorgangs wird das CO2 mithilfe von Strom aus dem Netz verdichtet, sodass es in eine flüssige Form wechselt, und es entsteht Wärme, die gespeichert wird. Bei der Entladung wird das flüssige CO2 mithilfe der gespeicherten Wärme dekomprimiert und wieder zu Gas, das eine Turbine zur Stromerzeugung antreibt.

Über Energy Dome

Energy Dome ist ein Energietechnologieunternehmen, das CO2, einen der Hauptverursacher des Klimawandels, als Teil der Lösung für den weltweiten Übergang zu erneuerbaren Energien nutzt. Angeführt von einem Team mit erfolgreicher Innovationsbilanz im Energiesektor, nutzt Energy Dome seine firmeneigene Technologie zur CO2-Abscheidung in einem geschlossenen Kreislauf für kostengünstige, langlebige Batteriespeicher, die erneuerbare Energie jederzeit verfügbar machen. Weitere Informationen finden Sie unter www.energydome.com.

