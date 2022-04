Amazon will bis Jahresende 6.000 zusätzliche Mitarbeitende einstellen - alleine in Deutschland. Wo das Unternehmen sucht und wie die hohe Zahl an offenen Stellen zustandekommt. Amazon hat angekündigt, bis Ende 2022 mehr als 6.000 neue Stellen alleine in den deutschen Standorten schaffen zu wollen. Insgesamt werde man dann 36.000 Mitarbeitende an mehr als Hundert Standorten deutschlandweit beschäftigen. Stolz ist das Unternehmen auch darauf, dass mehr als die Hälfte der Mitarbeiter:innen bereits seit fünf Jahren oder länger im Unternehmen ist. Davon abgesehen hat Amazon...

