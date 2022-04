DJ Retarus ist ab sofort Mitglied bei französischem IT-Sicherheits-Verband Hexatrust - Retarus stärkt seine Position als führender E-Mail-Security-Anbieter in Europa

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München (pts034/04.04.2022/15:35) - Retarus https://www.retarus.de ist ab sofort Mitglied bei Hexatrust, einem französischen Verband führender IT-Sicherheitsanbieter, ähnlich dem deutschen Bundesverband IT-Sicherheit (TeleTrusT). Auch in Frankreich setzt sich Retarus verstärkt für innovative und sichere E-Mail-Security-Lösungen ein. Ziel des Enterprise-Cloud-Anbieters ist es, sein Partnernetzwerk in Frankreich weiter auszubauen sowie die Position des Unternehmens als vertrauenswürdiger Experte für E-Mail-Sicherheit zu stärken.

Über die Retarus Secure Email Platform https://www.retarus.com/de/secure-email-platform sichern Unternehmen ihre geschäftliche E-Mail-Kommunikation erfolgreich gegen alle Formen von Cyberattacken ab. Intelligente mehrstufige Abwehrmechanismen und patentierte Komponenten schützen vor Advanced Threats wie Ransomware, Spear-Phishing und CEO-Fraud. Sie ermöglichen es auch, anfangs unbekannter Bedrohungen nachträglich zu erkennen und darauf schnell zu reagieren.

Neben umfassenden E-Mail-Security-Services bietet die Secure Email Platform ergänzende Module für E-Mail-Infrastruktur wie Transactional Email und Email Continuity. Außerdem unterstützt Retarus seine Kunden bei der Einhaltung regionaler und internationaler Compliance-Anforderungen, unter anderem mit rechtskonformer Echtzeit-Archivierung von Nachrichten, E-Mail-Verschlüsselung und Data Loss Prevention. Damit ist Retarus der einzige europäische Anbieter, der aus einer Hand ein komplettes Leistungsspektrum rund um den Kommunikationskanal E-Mail anbietet.

Vertrauenswürdiger europäischer Partner für E-Mail-Sicherheit

"Viele Unternehmen sind nach wie vor nicht ausreichend vor ausgefeilten E-Mail-Attacken oder anderen Ausfällen ihrer Kommunikationsinfrastruktur geschützt. Zudem müssen sie sich verstärkt mit Datenschutzanforderungen auseinandersetzen, auch in Bezug auf Themen wie Souveränität und Governance. Als europäisches Unternehmen, das Datenschutzrichtlinien wie die DSGVO vollständig erfüllt und über eigene Rechenzentren in Europa verfügt, legen wir auf diese Themen besonderen Wert", sagt Martin Hager, CEO und Gründer von Retarus. "Durch unsere Mitarbeit bei Hexatrust treiben wir den europäischen Diskurs im Bereich IT-Security weiter voran und unterstützen Unternehmen dabei, Cyberrisiken - vor allem in Bezug auf Business-Kommunikation - deutlich zu mindern."

"Unser Engagement für Hexatrust ist der nächste logische Schritt in unserer Entwicklung auf dem französischen Markt. Es ermöglicht uns, Retarus als vertrauenswürdigen Partner auch im französischen Cybersecurity-Ökosystem zu etablieren, wie es bereits in Deutschland und anderen europäischen Regionen der Fall ist", ergänzt Cyril Derrien, Head of Channel & Alliances bei Retarus Frankreich. "Wir freuen uns auf den produktiven Austausch mit gleichgesinnten Unternehmen."

Über Retarus

Retarus steuert mit exzellenten Lösungen und Services, intelligenter Infrastruktur und patentierten Technologien "Made in Germany" die Kommunikation für Unternehmen weltweit. Die State-of-the-Art-Technologien, hochverfügbaren Rechenzentren und die innovative Cloud-Messaging-Plattform von Retarus liefern dafür maximale Sicherheit, höchste Performance und Business Continuity. Mit der Erfahrung, Informationsströme auf Enterprise Level zu lenken sorgt Retarus dafür, dass jede Information zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und im richtigen Format sicher und zuverlässig ankommt - seit 1992, mit mittlerweile 18 Niederlassungen auf vier Kontinenten. Auf die Services von Retarus vertrauen über 50 Prozent der EURO-STOXX-50-, DAX-40- und CAC-40- sowie 25 Prozent der S&P100-Unternehmen. Zu den langjährigen Kunden zählen unter anderem Adidas, Bayer, BNP Paribas, Bosch, Continental, DHL, DZ BANK, Fujitsu, Galbani, Goldman Sachs, Honda, Linde, Puma, Sixt, Stellantis, T-Systems, Singapore Airlines und Zeiss. Mehr Informationen: https:// www.retarus.de

Über Hexatrust

Hexatrust wurde 2014 gegründet und ist ein französischer Zusammenschluss von Unternehmen, die im Bereich Cybersicherheit tätig sind. Hexatrust hat sich zum Ziel gesetzt, als wichtigster Verband im Bereich der Vertrauensinformatik und Cybersicherheit die Interessen der Branchenakteure gegenüber der Regierung und den betroffenen Behörden zu vertreten. Der Verband Hexatrust steht für "Cybersecurity made in Europe in Zusammenarbeit mit der European Cyber Security Organization", ist auf dem Markt bereits gut bekannt und in den Cybersecurity-Ökosystemen verankert. Die Unternehmen von HEXATRUST agieren gemeinsam, um das Vertrauen in die Exzellenz von Cloud und Cyber zu fördern und zu stärken. https://www.hexatrust.com

(Ende)

Aussender: retarus GmbH Ansprechpartner: Alexander Hüls Tel.: +49 89 5528-1400 E-Mail: press@de.retarus.com Website: www.retarus.com

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20220404034 ]

(END) Dow Jones Newswires

April 04, 2022 09:36 ET (13:36 GMT)