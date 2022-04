Baden-Baden (ots) -Vitali und Wladimir Klitschko wenden sich wie viele Prominente an United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, um Menschen in Krisengebieten zu unterstützen. Aktuell kämpfen die Box-Legenden den größten Kampf ihres Lebens, um ihr Heimatland und die ukrainische Bevölkerung zu schützen.Um den vom Krieg betroffenen Kindern zu helfen, haben sie nun signierte Boxhandschuhe in die Versteigerung gegeben. Die Erlöse werden zu 100 Prozent an Ukraine-Projekte gespendet. Bisher sammelte United Charity mit der Versteigerung einmaliger Sammlerstücke und Erlebnisse bereits über 12 Millionen Euro für Kinder in Not.Alle Klitschko-Auktionen finden Sie unter www.unitedcharity.de - Bieten Sie jetzt mit und unterstützen auch Sie die Menschen in der Ukraine!Über United CharityDie United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen und hat seitdem über 12 Millionen Euro für Kinder in Not gesammelt.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/5188643