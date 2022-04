Original-Research: windeln.de SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu windeln.de SE



Unternehmen: windeln.de SE

ISIN: DE000WNDL300



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: n.a.

seit: 04.04.2022

Kursziel: n.a.

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Geschäftsjahr 2021 enttäuschend abgeschlossen



windeln.de hat jüngst erste vorläufige Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht, gemäß derer das zuletzt im August reduzierte Umsatzziel weit verfehlt wurde. Zudem gab das Unternehmen Einzelheiten der bevorstehenden Kapitalerhöhung bekannt.

Enttäuschende Umsatzentwicklung in 2021: Die Erlöse sind im abgelaufenen Geschäftsjahr um -31,5% yoy auf 52,1 Mio. Euro stärker zurückgegangen als von uns antizipiert (MONe: 60,0 Mio. Euro). Mit dieser schwachen Entwicklung verfehlte das Unternehmen demnach auch das im August reduzierte Jahresziel, das sogar noch ein leichtes Wachstum in Aussicht gestellt hatte. Hintergrund ist nach Unternehmensangaben vor allem die mangelnde Verfügbarkeit bestimmter Produkte, die auch bei wichtigen Events im Jahresschlussquartal (u.a. Singles Day, Weihnachtsgeschäft) zu deutlich geringeren Umsätzen geführt hat. In Q4 lag dies u.a. an der Rezeptumstellung eines Hauptlieferanten und den damit verbundenen Lieferengpässen. Regional betrachtet betrifft der Erlösrückgang sowohl China (-32% yoy auf 37,9 Mio. Euro) als auch Europa (-29% yoy auf 14,2 Mio. Euro). Auf Ergebnisebene veröffentlichte windeln.de bisher nur das bereinigte EBIT, das mit -9,4 Mio. Euro wie vom Unternehmen avisiert unter Vorjahr liegt (Vj.: -8,6 Mio. Euro). Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts hat das Unternehmen auf den 29.04. verschoben, da die Wirtschaftsprüfer das Testat erst nach Geldeingang aus der Kapitalerhöhung 2022 erteilen.



Kapitalerhöhung soll zu Bruttoerlös i.H.v. bis zu 7,0 Mio. Euro führen: Um die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens in 2022 sicherzustellen, hat windeln.de gestern neben den Vorabzahlen auch die Umsetzung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung angekündigt. Demnach soll das Grundkapital durch die Ausgabe von bis zu 6.730.769 neuen Stückaktien erhöht werden. Der Bezugspreis wurde auf 1,04 Euro festgelegt. Der maximale Bruttoemissionserlös beträgt folglich rund 7,0 Mio. Euro. Zudem verkündete das Unternehmen, dass mit zwei Investoren bereits

Verpflichtungsvereinbarungen in einem Volumen von 5,5 Mio. Euro abgeschlossen wurden. Bis Ende April soll die Kapitalerhöhung abgeschlossen sein.



Starkes Wachstum in 2022 avisiert: Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Verbesserung der Liquiditätslage stellt der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr ein 'sehr starkes Umsatzwachstum' sowie ein 'verbessertes bereinigtes EBIT' in Aussicht. Dennoch hält das Management an dem ursprünglich für 2022 avisierten Break-Even auf Basis des bereinigten EBITs nicht weiter fest. Vielmehr wurde dieses Ziel auf das Jahr 2023 verschoben. Unsere Prognosen reduzieren sich aufgrund des niedrigeren Wachstums in 2021 sowie der unklaren Finanzausstattung und der damit einhergehenden limitierten Möglichkeit der Bevorratung für Wachstum in den nächsten Monaten.



Fazit: windeln.de hat abermals enttäuschende Finanzkennzahlen veröffentlicht und die Jahresziele nicht erreicht. In den nächsten Wochen steht nun erneut eine überlebensnotwendige Aufbesserung der Finanzlage im Fokus. Wir lassen unser Rating daher unverändert ausgesetzt.





+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23747.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°