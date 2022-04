DGAP-News: 1&1 AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

GfTD baut Antennenstandorte für das 1&1-Mobilfunknetz Maintal, Dortmund, 04. April 2022. Die 1&1 Mobilfunk GmbH, eine Tochtergesellschaft der 1&1 AG, und die GfTD GmbH haben einen Vertrag über den Bau von Antennenstandorten für den effizienten Roll-out des vierten deutschen Mobilfunknetzes unterzeichnet. Der erste Auftrag beläuft sich auf 500 neue Standorte. GfTD zählt zu den führenden deutschen Dienstleistern für Funkturminfrastruktur und wird als Generalunternehmer deutschlandweit neue Antennenstandorte für das 1&1-Mobilfunknetz aufbauen. Beide Unternehmen arbeiten bereits seit Anfang 2020 erfolgreich im Rahmen des "Weiße-Flecken-Programms" der Bundesregierung zur Schließung von Versorgungslücken im ländlichen Raum zusammen. Hier errichtet GfTD im Auftrag von 1&1 hunderte neue Mobilfunkstandorte, die auch von Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica mitgenutzt werden können. 1&1 stehen über eine Kooperation mit der Vantage Towers AG außerdem bis zu 5.000 bestehende Masten für die Anbringung der 1&1-Hochleistungsantennen zur Verfügung. "Mit GfTD haben wir einen ausgewiesenen Experten für Standortakquise und Hochbauarbeiten an der Seite, der unser Partnernetzwerk ideal ergänzt. So sind wir in der Lage, den Ausbau des 1&1-OpenRAN schnell und passgenau voranzutreiben", so Ralph Dommermuth, CEO der 1&1 AG. "Wir freuen uns, durch den Bau der Antennenstandorte im Auftrag von 1&1 einen wichtigen Beitrag zum weiteren Ausbau der notwendigen Mobilfunkinfrastruktur in Deutschland leisten zu dürfen", sagt Pia Lempik, Geschäftsführerin der GfTD GmbH. Thomas Lempik, ebenfalls Geschäftsführer der GfTD GmbH, ergänzt: "Dass 1&1 die GfTD als Generalunternehmer für den Bau ihrer Antennenstandorte ausgewählt hat, unterstreicht unser KnowHow sowie unsere hohe Leistungsfähigkeit in diesem Bereich." Über die 1&1 AG Die 1&1 AG ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter. Das Unternehmen gehört zum Konzernverbund der United Internet AG. 1&1 bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Mobilfunk- und Breitband-Zugängen an. Außerdem attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Festnetz sowie Mehrwert-Anwendungen wie Heimvernetzung, Online-Storage, Video-on-Demand, Smart Home-Lösungen oder IPTV. Während die Marke 1&1 Value- und Premiumsegmente adressiert, sprechen die Discount-Marken des Konzerns preisbewusste Zielgruppen an. Nach der erfolgreichen Teilnahme an der 5G-Frequenzauktion baut 1&1 als Neueinsteiger und vierter deutscher Netzbetreiber das europaweit erste vollständig virtualisierte Mobilfunknetz auf Basis der innovativen OpenRAN-Technologie. Über die GfTD GmbH Die GfTD GmbH ist eines der führenden Full-Service-Unternehmen im Telekommunikationsmarkt. Das Unternehmen gehört zum Konzernverbund der GfTD United SE. Diese bietet ihren Kunden das gesamte Spektrum von der Entwicklung (Plan) über die Umsetzung (Build) bis zum reibungslosen Betrieb (Run) der Infrastruktur. Zu den Kunden des Konzernverbunds zählen alle Mobilfunkbetreiber, deren Systemtechnik-Lieferanten und Generalunternehmen. Die GfTD United SE unterstützt ihre Kunden von der Planung bis zur Umsetzung Ihrer Projekte. Darüber betreut sie bundesweit für führende Mobilfunkbetreiber die Wartung und Instandhaltung ihrer Systeme. Sie garantiert ihren Kunden, dass sowohl Systeme als auch Infrastruktur einwandfrei funktionieren - und gewährleistet damit die hohe Qualität des Serviceangebotes der Mobilfunkbetreiber. Als Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen agiert die GfTD Gruppe mit sehr hoher Flexibilität. Seit Ihrer Gründung ist die GfTD aufgrund der hohen Dynamik auf dem Telekommunikationsmarkt gemeinsam mit ihren Kunden stark gewachsen und beschäftigt derzeit bundesweit rund 1.400 Mitarbeiter. Die inhabergeführte Unternehmensgruppe mit Konzernsitz in Dortmund legt einen hohen Wert auf unkomplizierte Lösungen und maximale Effizienz im Sinne ihrer Kunden. Pressekontakt

Lisa Pleiß

Head of Corporate Communications

Mail: presse@1und1.de 

Pressekontakt Marc-Daniel Buck

Head of Human Resources and Communications

Mail: Marc-Daniel.Buck@gftd.de

Kontakt:





Kontakt:

Oliver Keil

Head of Investor Relations

Mail: ir@1und1.de

